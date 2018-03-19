Турция может ограничить допуск российских компаний на свой рынок

ТАСС, 19 марта. Турция не исключает ограничения числа допущенных на ее рынок российских компаний, если Москва не обеспечит свободный экспорт турецких помидоров, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи агентству Anadolu.

"Мы категорически против того, чтобы ограничивали количество компаний (которые могут экспортировать в РФ томаты - прим. ТАСС). Если понадобится, мы примем аналогичные меры и будем импортировать [из РФ] через выбранные фирмы", - сказал министр. Он добавил, что его страна "не может принять то, что Россия выбирает, заставляет сертифицироваться, аккредитоваться компании, занимающиеся экспортом томатов, других овощей и фруктов".

Россия запретила поставки в страну турецких томатов и целого спектра продукции сельского хозяйства и животноводства с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. Отменять запрет на ввоз помидоров Россия стала с ноября 2017 года и к настоящему моменту право экспортировать в РФ томаты есть у восьми турецких компаний.

"После инцидента 2015 года мы терпеливо и с пониманием ждали снятия ограничений. Поняли, что этого не происходит, и приняли свои меры в ответ. Мы открыто передаем РФ свою просьбу - не надо этого делать (ограничивать торговлю - прим. ТАСС)", - сказал Зейбекчи. Министр также коснулся проблемы "долгого оформления виз турецким компаниям" и указал, что Анкара "будет реагировать на это".