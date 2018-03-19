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Турция может ограничить допуск российских компаний на свой рынок

Экономика и бизнес
19 марта, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сказал, что его страна против ограничения числа компаний, которые имеют право экспортировать томаты в Россию

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ТАСС, 19 марта. Турция не исключает ограничения числа допущенных на ее рынок российских компаний, если Москва не обеспечит свободный экспорт турецких помидоров, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи агентству Anadolu.

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"Мы категорически против того, чтобы ограничивали количество компаний (которые могут экспортировать в РФ томаты - прим. ТАСС). Если понадобится, мы примем аналогичные меры и будем импортировать [из РФ] через выбранные фирмы", - сказал министр. Он добавил, что его страна "не может принять то, что Россия выбирает, заставляет сертифицироваться, аккредитоваться компании, занимающиеся экспортом томатов, других овощей и фруктов".

Россия запретила поставки в страну турецких томатов и целого спектра продукции сельского хозяйства и животноводства с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. Отменять запрет на ввоз помидоров Россия стала с ноября 2017 года и к настоящему моменту право экспортировать в РФ томаты есть у восьми турецких компаний.

"После инцидента 2015 года мы терпеливо и с пониманием ждали снятия ограничений. Поняли, что этого не происходит, и приняли свои меры в ответ. Мы открыто передаем РФ свою просьбу - не надо этого делать (ограничивать торговлю - прим. ТАСС)", - сказал Зейбекчи. Министр также коснулся проблемы "долгого оформления виз турецким компаниям" и указал, что Анкара "будет реагировать на это".

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