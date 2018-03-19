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Венесуэла в 2017 году погасила $1,5 млрд долга перед "Роснефтью"

Экономика и бизнес
19 марта, 16:58 дата обновления: 19 марта, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Задолженность перед российской компанией со стороны Венесуэлы на конец 2017 года составляет $2,24 млрд

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Венесуэла в 2017 году погасила $1,5 млрд долга перед "Роснефтью", эти средства компания предоставила в 2014 году в качестве предоплаты за поставку нефти, говорится в материалах "Роснефти".

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В 2014 году объем выдачи аванса составил $4 млрд, в 2016 году погашено $270 млн. Согласно данным компании, задолженность на конец 2017 года снизилась до $2,24 млрд. "Мы получили двукратное снижение в 2017 году. Погашение идет по графику", - сказал первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

Вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро, в свою очередь, отметил, что на конец февраля "Роснефть" уже получила 50% суммы от общего долга PDVSA в $6,5 млрд. По его словам, с учетом процентов Венесуэла выплатила $3,26 млрд, без учета - $2,35 млрд. "50% тех денег, которые мы выделили Венесуэле, уже вернулись. Таким образом, мы полностью соответствуем графику. Последний возврат у нас в конце 2020 года", - сказал Касимиро.

В августе 2017 года Федоров сообщал, что "Роснефть" не планирует дальнейшую выплату авансов венесуэльской PDVSA в рамках контракта на поставку нефти. При этом советник президента "Роснефти" в ранге вице-президента Александр Крастилевский тогда говорил, что предоплата компании по контрактам с венесуэльской PDVSA составляет около $6 млрд. Он отмечал, что погашение идет в соответствии с графиком. Полное погашение "Роснефть" ожидает до конца 2019 года.

Нефтяная компания "Роснефть" в апреле 2017 года выдала венесуэльской PDVSA аванс на сумму более $1 млрд в рамках контракта на поставку нефти. В 2016 году "Роснефть" выдала PDVSA несколько авансов на общую сумму около $1,5 млрд в рамках контракта на поставку нефти.

"Роснефть" - один из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Компания реализует совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA: Petromonagas (60% - у PDVSA, 40% - у "Роснефти"), Petroperija (60% - у PDVSA, 40% - у "Роснефти"), Petromiranda (32% - у "Роснефти") и Petrovictoria (40% - у "Роснефти") и Boqueron (60% - у PDVSA, 26,67% - у "Роснефти", 13,33% - у австрийской OMV). По данным российской компании, суммарные геологические запасы нефти этих проектов оцениваются в более чем 20,5 млрд т. В совместном нефтесервисном предприятии Perforosven доля "Роснефти" составляет 51%, доля PDVSA - 49%.

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