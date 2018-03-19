Ростуризм отменил требование о прекращении продажи туров с перелетами Azur Air

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) отменило требование о прекращении продажи туров с перелетами авиакомпанией Azur Air. Такое решение ведомство приняло в связи со снятием Росавиацией ограничений на полеты авиаперевозчика. Об этом сообщил ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Мы очень рады, что Росавиация приняла решение о возобновлении полетов авиакомпании Azur Air в полном объеме. Конечно, это означает, что те предупреждения, которые ранее Ростуризм давал, основываясь на информации Росавиации, теперь они не имеют силы. Естественно, туроператоры и турагенты могут продавать перевозку данным перевозчиком без ограничений", - сказал он.

Турагентство Anex Tour (партнер авиакомпании Azur Air - прим. ТАСС) уже вносит изменения в систему бронирования, связанные с временной заменой Azur Air на другого перевозчика. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора Anex Tour Яна Муромова.

"Как и ожидали, решение Росавиация вынесла положительное. Сейчас мы вносим изменения в систему бронирования. Там, где у нас не был указан перевозчик, ставим Azur Air. Альтернативную перевозку оставляем в тех объемах, в которых заявляли раньше (около 20%). Но больше не планируем искать замену. У Azur Air возможно сокращение полетной программы в рамках 10%. В ближайшее время будут внесены корректировки в системе бронирования", - сказала она.

Росавиация 19 марта сообщила, что сняла ограничение на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air, авиакомпания продолжит полеты после 20 марта.

Авиакомпания Azur Air, сертификат эксплуатанта которой был ограничен до 20 марта, направила ранее в Росавиацию отчет об устранении недостатков в безопасности полетов. Ведомство ограничило сертификат эксплуатанта авиакомпании из-за того, что после проверки в конце 2017 года Azur Air не устранила все нарушения, связанные с безопасностью полетов. В конце февраля Росавиация отказала авиакомпании в выдаче 28 допусков на полеты за рубеж.