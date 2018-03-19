Власти выделили "Псковавиа" 37 млн рублей на выплаты долгов

ПСКОВ, 19 марта. /ТАСС/. Администрация Псковской области выделила 37 млн рублей региональной авиакомпании "Псковавиа" на погашение долгов по зарплате и за аренду воздушных судов, сократив при этом зарплату руководства предприятия, сообщил ТАСС заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

"Из областного бюджета выделено 18 млн рублей на погашение части задолженности "Псковавиа" за аренду воздушных судов, и еще 19 млн рублей - на погашение половины задолженности по зарплате. В общей сложности мы выделили 37 млн рублей. Кроме того, приняли решение о сокращении зарплат руководителям ОАО (открытого акционерного общества)", - сказал вице-губернатор.

Кузнецов уточнил, что заработную плату руководства авиакомпании снизят до уровня средней по региону. "Мы принимаем решение по сокращению зарплат до средних по Псковской области. "Теперь, в зависимости от уровня, руководители будут получать от 30 до 70 тыс. рублей, до этого они получали в разы больше. Эта зарплата будет выплачиваться на тот период, пока предприятие полностью не возобновит свою прямую деятельность по профилю", - сказал вице-губернатор.

Он также добавил, что выделение авиакомпании бюджетных средств и оптимизация зарплаты руководящего состава позволит предприятию сохранить летный сертификат, сократить расходы и, как следствие, выйти из экономического кризиса. "Администрация Псковской области берет ситуацию на "Псковавиа" под полный контроль. Выделяются деньги из бюджета, поэтому контроль над деятельностью предприятия усиливается. В связи с этим обновляются контрольные органы, в частности совет директоров", - сказал Кузнецов.

16 марта по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в "Псковавиа" состоялось внеплановое заседание совета директоров, на котором избрали новый состав управляющего органа. В него вошли заместитель губернатора Александр Кузнецов, первый заместитель главы областного финансового управления Людмила Павлова, первый заместитель руководителя аппарата администрации области - председатель государственно- правового комитета Андрей Карпов, председатель регионального комитета по имущественным отношениям Лариса Васильева, а также председатель государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Долги на "Псковавиа"

"Псковавиа" - региональная авиакомпания, которая находится в собственности властей Псковской области с 2014 года, когда ее акции передали региону из ведения Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ. На предприятии работают 55 сотрудников летной службы и 23 бортпроводника - всего 257 человек. Маршрутная сеть компании включает в себя направления Пскова в Москву и Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Апатиты, Брянск, Владимир, Курск, Котлас, а также из Архангельска в Ярославль. Компания базируется в аэропорту Пскова "Кресты".

В начале этого года Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам авиакомпании "Псковавиа". 25 апреля 2017 года Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала о том, что добилась погашения задолженности перед коллективом "Псковавиа" на 8 млн рублей. В августе 2016 года транспортная прокуратура рассматривала аналогичные правонарушения, тогда руководство авиакомпании задолжало своим сотрудникам 9 млн рублей.

Из-за проблем с выплатами сотрудники компании написали открытое письмо врио губернатора региона Михаилу Ведерникову с просьбой не допустить банкротства предприятия. Позже Ведерников сообщал ТАСС, что власти намерены сохранить "Псковавиа", однако передать 75% акций в руки частного инвестора, оставив за собой блокирующий пакет для контроля за предприятием.