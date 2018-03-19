ФАС не выявила нарушений со стороны Siemens из-за ситуации с "Интеравтоматикой"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/, Федеральная антимонопольная служба не нашла признаков недобросовестной конкуренции со стороны концерна Siemens из-за ситуации вокруг компании "Интеравтоматика", сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

"На данный момент ФАС России не выявлено признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях группы компаний Siemens", - сказал собеседник агентства.

К такому выводу пришли специалисты ФАС по итогам рассмотрения поступившего в ведомство обращения с просьбой провести проверку концерна на предмет недобросовестной конкуренции на российском рынке автоматизированных систем управления технологическими процессами для тепловых электростанций (АСУТП). Концерн обвинили в блокировании работы компании "Интеравтоматика", где Siemens владеет 45,72% долей, в ущерб другим акционерам компании ОАО "ВТИ" (36,94%) и "Технопромэкспорт" (17,34%).

Источник ТАСС пояснял, что после ситуации вокруг поставок турбин Siemens в Крым в обход санкций Евросоюза концерн объявил о выходе из "Интеравтоматики", однако никаких реальных шагов для этого не предпринял, приостановив все хозяйственные операции и исполнение всех договорных обязательств. По словам источника, деятельность ЗАО "Интеравтоматика" фактически была остановлена группой Siemens, "так как устав не позволяет компании использовать оборудование и технологии других производителей".

Разбирательство в Арбитраже В конце 2017 года "Интеравтоматика" подала в Арбитражный суд Москвы иск к своему акционеру Siemens на 177,1 млн рублей и €5,45 млн. До этого - в июле 2017 года Siemens AG официально заявила, что "полностью откажется от своей доли в российской компании "Интеравтоматика", которая предлагает оборудование и услуги для вспомогательных и контрольных систем управления электростанций", а также что новые бизнес-проекты в России будут "осуществляться исключительно контролируемым Siemens AG совместным предприятием "Сименс технологии газовых турбин" и находящейся в Москве 100-процентной дочерней компанией ООО "Сименс". "Интеравтоматика" объяснила претензии тем, что "фактически Siemens блокировал ее работу в ущерб российским акционерам и компания, лишившись "серьезного объема заказов, теряет в цене".