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"Роснефть" полностью погасила кредит на покупку ТНК-BP

Экономика и бизнес
19 марта, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Общий объем задолженности составлял $31 млрд

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Роснефть" полностью погасила кредит группы международных банков на $31 млрд, полученный на покупку ТНК-BP, говорится в материалах компании.

По данным компании, "Роснефти" к началу года оставалось погасить из этой суммы $200 млн.

Пресс-служба "Роснефти" подтвердила информацию о полном погашении долга, отметив, что обязательства были исполнены в первом квартале 2018 года. "На протяжении всей своей истории компания строго выполняла свои кредитные обязательства. Роснефть является первоклассным заемщиком, о чем свидетельствует в том числе высокий кредитный рейтинг инвестиционного уровня, присвоенный ей агентством Moody's", - сказал ТАСС собеседник агентства.

Согласно материалам "Роснефти", в марте 2013 года компания осуществила выборку по четырем необеспеченным долгосрочным кредитам от группы международных банков на общую сумму $31 млрд на финансирование приобретения компании ТНК-BP "На 31 декабря 2017 года совокупная задолженность по кредиту, привлеченному под плавающую процентную ставку со сроком окончательного погашения в феврале 2018 года, составила $0,2 млрд", - говорится в отчете.

Роснефть купила ТНК-BP в 2013 году за $61 млрд.

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