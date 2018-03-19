Титов заявил, что останется в должности бизнес-омбудсмена и после выборов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов продолжит работать в этой должности и после выборов. Об этом он сообщил журналистам после встречи президента РФ Владимира Путина с другими кандидатами на состоявшихся выборах главы государства.

"Я продолжаю работать, я был назначен на второй срок летом этого года, пока никаких вопросов не возникало", - сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что у него остались незавершенные дела в должности, поскольку в аппарат поступило множество обращений от предпринимателей.