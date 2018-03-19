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Минфин с 21 марта предложит новый выпуск ОФЗ с купоном 3% годовых

Экономика и бизнес
19 марта, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Номинальная стоимость облигаций индексируется в соответствии с индексом потребительских ценн

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минфин РФ с 21 марта предложит новый выпуск ОФЗ-ИН 52002 со ставкой купона 3% годовых, говорится в сообщении министерства.

"Министерство финансов Российской Федерации информирует, что с 21 марта 2018 года на аукционах Минфина России будет доступен новый выпуск облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) № 52002RMFS (с погашением в феврале 2028 года), номинальная стоимость которых индексируется в соответствии с индексом потребительских цен. Процентная ставка купонного дохода по указанному выпуску ОФЗ-ИН установлена на уровне 3,00% годовых", - говорится в сообщении Минфина.

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