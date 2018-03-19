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Путин пообещал рассмотреть обращение Титова по 4 предпринимателям, скрывающимся за рубежом

Экономика и бизнес
19 марта, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Ксения Собчак передала президенту список лиц, которых она считает политзаключенными

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала президенту РФ Владимиру Путину список лиц, которых она считает политзаключенными. Об этом журналистам рассказал другой кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов по итогам встречи главы государства со своими соперниками на выборах.

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"Она список предоставила, отдала его, - сказал Титов. - Это Ксения Анатольевна обсуждала. Я обсуждал свой список".

Сама Собчак для комментариев была недоступна.

Титов уточнил, что сам он передал главе государства еще четыре фамилии предпринимателей, которые сегодня находятся за рубежом и в розыске. Омбудсмен не стал конкретизировать персоналии, но добавил, что была проведена экспертиза этих фамилий и дел.

Кандидат в президенты сообщил, что предприниматели из этого списка в основном являются представителями малого и среднего бизнеса, за исключением Георгия Трефилова, у которого в свое время был крупный бизнес. Бизнес-омбудсмен посетовал, что люди, находящиеся в международном розыске, годами ничего не могут сделать, потому как их дела приостановлены, и даже нет назначенных следователей по этим делам. Он пояснил, что только вернувшись на родину, они могли бы решить свои проблемы, но в таком случае рискуют быть сражу же арестованы.

Говоря о реакции Путина на полученные списки, кандидат в президенты сообщил, что глава государства услышал предоставленную ему информацию. Он сказал, что да: "Мы это обязательно рассмотрим и примем решение", - заключил Титов.

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