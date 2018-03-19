Индексы Мосбиржи и РТС упали на 0,6-1% на фоне дешевеющей нефти

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС, открывшиеся ростом на первых сообщениях об итогах президентских выборов, к завершению торгов в понедельник снизились. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,56% - до 2281,72 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь, индекс РТС опустился на 1,04% и составил 1241,28 пункта.

"После позитивного открытия на российском фондовом рынке возобновилась нисходящая динамика", - пишут эксперты "БКС Экспресс" в аналитическом обзоре.

Выборы президента России прошли 18 марта. По последним данным ЦИК после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, побеждает Владимир Путин, набирая 76,66%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне опустилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $66,09 за баррель.