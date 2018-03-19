Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федеральная трасса "Таврида" в Крыму готова на четверть

Экономика и бизнес
19 марта, 20:20 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, марта. /ТАСС

Длина автодороги составит 250,7 км

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Работы по строительству федеральной трассы "Таврида" в Крыму выполнены на 26% и идут по графику. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Государственного комитета дорожного хозяйства республики.

"Общая готовность объекта [трассы "Таврида"] составляет 26%. На строительстве задействовано свыше 1 тыс. единиц техники и более 3 тыс. человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме и в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Трасса "Таврида" - это автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км. Дорога будет проходить в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути, отметили в комитете.

Как сообщалось, к подготовительным работам на трассе "Таврида" дорожники приступили в феврале 2017 года. "В настоящее время заасфальтировано 52 км автомобильной дороги в двухполосном исполнении без верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона", - отметили в госкомитете.

Строительство трассы разделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя движение по автомобильной дороге планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Севастополь
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
4
Мэй утверждает, что у России было намерение и мотив отравить Сергея Скрипаля
5
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
6
Евросоюз не признает проведение президентских выборов в Крыму
7
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов