Кадыров поручил разработать меры для увеличения объема производства продукции АПК

ГРОЗНЫЙ, 19 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правительству региона подготовить комплекс мер для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции. Об этом он написал в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Я ознакомился с состоянием дел на ферме вблизи села Центарой. Также побывал на птицефабрике, которая производит диетическое мясо и яйцо. Поручил председателю правительства ЧР (Чеченской Республики - прим. ТАСС) Абубакару Эдельгериеву разработать комплекс мер, направленный на значительное увеличение производства сельхозпродукции в большинстве районов Чечни", - написал Кадыров, не уточнив, о каких именно мерах идет речь.

По его словам, Чеченская Республика сделала большой шаг в развитии отрасли животноводства и птицеводства. Глава региона отметил, что местная продукция пользуется спросом в крупных городах России.

"Этому есть простое объяснение - не применяем никаких недозволенных кормовых добавок, антибиотиков и прочих нововведений последних десятилетий. Спрос на мясо, молоко и мясо птицы огромный, поэтому ускоренными темпами расширяем откормочные, молочно-товарные фермы и птицефабрики. Для этих целей привлекаем иностранные инвестиции и банковские кредиты", - добавил Кадыров.