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Министры США и ФРГ заявили, что провели конструктивную встречу по экономическим отношениям

Экономика и бизнес
19 марта, 21:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, марта. /ТАСС

Стороны обсудили обменялись мнениями относительно ослабления напряженности в торговле

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ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Должностные лица правительств США и Германии провели конструктивные переговоры в Вашингтоне, на которых обсуждались намерения американской стороны ввести таможенные пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию. Об этом сообщили в распространенном в понедельник совместном кратком письменном заявлении по итогам данной встречи министр торговли США Уилбур Росс и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

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"У нас состоялся чрезвычайно конструктивный предварительный обмен [мнениями] по всем имеющим отношение к делу вопросам наших экономических отношений с прицелом на ослабление напряженности в торговле. Мы рассчитываем, что дальнейшие обсуждения пройдут в следующие несколько дней", - говорится в документе. Никакие другие данные в нем не приводятся. О намерении Альтмайера провести консультации с Россом по решению США ввести новые таможенные пошлины заявил ранее информационному агентству DPA представитель германского министерства экономики и энергетики.

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Глава американской администрации уточнил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом Трамп не исключил, что ряд стран, включая Канаду, Мексику и Австралию, будет освобожден от выплаты таких таможенных сборов. Новое распоряжение главы Белого дома вступает в силу 23 марта, изначально пошлины не будут взиматься с продукции, ввозимой из Канады и Мексики, поскольку Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

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