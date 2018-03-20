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Путин обсудит перспективы развития гражданской микроэлектроники в РФ

Экономика и бизнес
20 марта, 0:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

На встречу соберутся представители правительства и производители микроэлектроники

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ТАСС, 20 марта. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание о перспективах развития гражданской микроэлектроники, сообщила пресс-служба Кремля.

В заседании примут участие представители правительства РФ и производителей микроэлектроники, говорится в сообщении. "Микроэлектроника является одним из ключевых секторов промышленности, развитие которой в значительной степени определяет уровень инновационного и социального развития государства, конкурентоспособность экономики", - подчеркнули в пресс-службе.

Проведение этого совещания планировалось еще на середину февраля, однако тогда оно было отложено, "потому что материал не был готов к обсуждению в присутствии главы государства", ранее пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На предыдущем совещании по этой теме в сентябре 2015 года Путин поручил наладить консолидированный государственный заказ, ориентированный на российских производителей микроэлектроники. Он отмечал тогда, что в данном секторе доминируют зарубежные производители и это ставит под угрозу надежность поставок соответствующих комплектующих. По словам президента, значение микроэлектроники как для экономики, так и для обороноспособности - очевидно, так как современная электронная компонентная база используется практически повсеместно, а способность разрабатывать и выпускать такую продукцию - важный показатель научной и технологической самостоятельности и независимости любого государства.

В апреле 2016 года, выступая на съезде машиностроителей, глава государства призвал уделять особое внимание развитию радиоэлектронной промышленности, в том числе микроэлектроники, которая, по его словам, является одной из базовых отраслей, определяющих конкурентоспособность всего машиностроительного комплекса. В послании Федеральному собранию 1 марта текущего года Путин подчеркнул, что создание в РФ мощной исследовательской инфраструктуры даст отечественным научным коллективам и высокотехнологичным компаниям серьезные конкурентные преимущества в создании элементной базы микроэлектроники, новых материалов и современных лекарств.

Между тем, в феврале текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что госзакупки отечественной микроэлектроники пока осуществляются в недостаточном объеме - по его словам, соответствующий план на 2017 год выполнен в количественном измерении лишь на 13%, что является следствием, в том числе, проблем организационного характера.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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