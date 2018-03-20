Патрушев обсудит в Екатеринбурге вопросы импортозамещения и защиты населения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет в Екатеринбурге совещание о реализации планов импортозамещения для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"С участием полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, глав субъектов Федерации, входящих в состав округа, представителей федеральных министерств и ведомств планируется обсудить дополнительные меры по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.

"Также будет рассмотрен ход реализации планов по импортозамещению в целях обеспечения национальной безопасности", - добавили в СБ РФ.

Секретарь Совбеза неоднократно отмечал, что импортозамещение способно сыграть большую роль для обеспечения национальной безопасности России в современном мире. На одном из заседаний научного совета при СБ РФ он заявил, что в условиях борьбы стран за ресурсы и доступ к рынкам сбыта необходимы новые подходы к обеспечению национальной безопасности.

"Обостряются противоречия, связанные с неравномерностью мирового развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой за ресурсы, за доступ к рынкам сбыта, за контроль над транспортными артериями, - констатировал Патрушев. - В этих условиях требуются новые подходы к обеспечению национальной безопасности, имеющие комплексный взаимосвязанный характер".

Он подчеркнул, что проведение Россией внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны ряда стран Запада, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. "Реализуемая ими [странами Запада] политика сдерживания России предусматривает оказание на нее политического, экономического, военного и информационного давления", - добавил секретарь Совбеза.