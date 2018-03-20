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Кадыров: валовой региональный продукт Чечни в 2017 году вырос на 8,4%

Экономика и бизнес
20 марта, 0:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В 2017 году рост ВРП в республике оценили в 108,7 млрд рублей

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ТАСС, 20 марта. Рост валового регионального продукта (ВРП) Чечни в прошлом году составил 8,4% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Рост ВРП за 2017 год составил 8,4%, что я считаю очень важным показателем для Чечни. Растут поступления в бюджет от предприятий. Только новый кирпичный завод в прошлом году уплатил налоги в бюджет на сумму более 100 млн рублей", - написал глава ЧР в понедельник вечером на своей странице "ВКонтакте".

На заседании правительства республики в понедельник Кадыров уточнил, что рост ВРП в 2017 году оценивается в 108,7 млрд рублей.

По его словам, заинтересованность к сотрудничеству с Чечней проявляют бизнесмены не только из России, но и из Европы. "Они [бизнесмены] отмечают не только благоприятные условия, созданные в регионе, а также то, что мы строим заводы нового поколения и с нами интересно работать. Чеченская Республика долгое время занимает ведущие позиции в различных рейтингах федерального уровня", - добавил он.

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