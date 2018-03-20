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CNBC: Марк Цукерберг потерял более $6 млрд из-за скандала с компанией Cambridge Analytica

Экономика и бизнес
20 марта, 2:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, марта. /ТАСС

Стоимость акций компании Facebook в понедельник снизилась почти на 7%

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НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Состояние американского предпринимателя Марка Цукерберга сократилось более чем на $6 млрд в понедельник в связи со снижением курса акций основанной им компании Facebook. Такие оценки приводятся в материале американского телеканала CNBC.

По итогам торговой сессии стоимость ценных бумаг снизилась почти на 7%. Основной причиной стало появление новостей о том, что британской аналитической компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook и на основе этого разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

По сведениям CNBC, Цукербергу, а также подконтрольным ему структурам принадлежит более 403 млн акций компании Facebook. Их общая стоимость после падения на 7% превышает $68 млрд.

Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Цукерберга в итоге равняется $70,4 млрд. Предприниматель занимает пятое место в списке самых богатых людей мира. Он уступает лишь главе компании Amazon Джеффу Безосу ($129 млрд), основателю Microsoft Биллу Гейтсу ($91,4 млрд), руководителю инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррену Баффетту ($87,6 млрд), а также основателю испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге ($70,8 млрд).

О сборе данных Cambridge Analytica сообщила ранее газета The New York Times. Как рассказали изданию бывшие сотрудники фирмы, разработанный ею алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью влияния на их выбор.

Европарламент в понедельник объявил о намерении провести расследование в связи с информацией о характере использования личных данных пользователей. Как сообщили в Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Юрова поднимет эту тему в ходе встреч с представителями компании и федерального правительства во время своего визита в США на текущей неделе. О планах провести проверку в отношении Facebook и Cambridge Analytica сообщила также прокуратура американского штата Коннектикут.

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