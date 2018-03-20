Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: Трамп собирается ввести пошлины на товары из Китая на сумму $60 млрд

Экономика и бизнес
20 марта, 2:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, марта. /ТАСС

По данным газеты, в список входят около 100 наименований китайской продукции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд к пятнице, 23 марта. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США.

По их данным, американскому лидеру был представлен план по введению регулярных пошлин в размере $30 млрд на китайские товары, однако Трамп распорядился увеличить сумму таможенных сборов в два раза. В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну", или вынудил передать ее "в обмен на доступ к своему рынку".

Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу введения специальных антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские товары, утверждая, что КНР за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США, продавая продукцию по заниженным ценам. Республиканец также называл Пекин экономическим врагом Вашингтона из-за манипулирования курсом национальной валюты. В ответ китайские власти заявляли, что курс юаня не является причиной несбалансированности в торговле между США и КНР, и призывали к развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Глава государства подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Глава американской администрации уточнил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом Трамп не исключил, что ряд стран, включая Канаду, Мексику и Австралию, будет освобожден от выплаты таких таможенных сборов.

Новое распоряжение главы Белого дома вступает в силу 23 марта, изначально пошлины не будут взиматься с продукции, ввозимой из Канады и Мексики, поскольку Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай Канада Мексика Австралия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
ЕС не спешит вставать на сторону Великобритании в деле Скрипаля
4
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
5
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
6
Белый дом заявил, что администрация не удивлена итогами президентских выборов в России
7
США назвали "совершенно неуместным" оскорбление Аббасом американского посла
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов