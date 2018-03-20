Россия и Бразилия подготовят документ о сотрудничестве по водным ресурсам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 марта. /Корреспондент ТАСС Дарья Юрьева/. Россия и Бразилия договорились подготовить документ, касающийся сотрудничества в сфере водных ресурсов. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кириллов, который возглавляет российскую делегацию на Всемирном водном форуме (ВВФ) в Бразилиа.

По его словам, на полях форума представители российской делегации, включая врио руководителя Росводресурсов Вадима Никанорова, встретились с директором по гидрологии бразильского Национального агентства водных ресурсов (ANA) Неем Мараньяу. "[В ходе этой беседы] бразильская сторона проявила большой интерес к российскому опыту управления водохозяйственным комплексом, включая вопросы мониторинга с применением спутниковых систем", - рассказал Кириллов.

"Итогом встречи стала договоренность о подготовке и скорейшем подписании меморандума о взаимопонимании между нашими ведомствами. В этом документе мы определим направления сотрудничества и будем развивать его, в том числе с привлечением экспертов", - добавил он.

Бразилия и Россия занимают соответственно первое и второе место по объемам запасов пресной воды в мире.

ВВФ проходит в бразильской столице с 18 по 23 марта. Организатором мероприятия является Всемирный водный совет. Форум, который собирается раз в три года на протяжении уже 20 лет, объединяет мировых политиков, представителей профильных государственных органов, ученых, а также экологов и активистов.