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Токио начал разработку законодательной базы для летающих автомобилей

Экономика и бизнес
20 марта, 6:15 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, марта. /ТАСС

Японское правительство намерено активно привлекать частный бизнес к их созданию

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ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приступило к разработке законодательной базы для применения летающих автомобилей и намерено активно привлекать частный бизнес к их созданию. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

"Пока работы на этом направлении носят ограниченный характер, - приводит телеканал NHK слова министра. - Однако путем проведения различных консультаций и уже начавшейся подготовки законодательной базы мы будем деятельно привлекать к разработке летающих автомобилей новых участников из бизнеса".

"Если нам удастся создать такие машины, то в будущем мы будем жить в обществе, где можно будет без задержек перемещаться по суше, воде и воздуху", - сказал министр.

Как ранее отмечал NHK, министерство экономики, торговли и промышленности рассматривает создание летающих автомобилей как потенциально одну из самых перспективных отраслей развития национальной индустрии. Предполагается, в частности, сформировать при этом ведомстве совет экспертов, который должен заняться координацией работы по разработке таких устройств, обсуждением предлагаемых технологий.

Попытки создания летающих автомобилей предпринимаются сейчас в различных странах. В частности, в Японии заметна активность компании Cartivator с участием автомобилестроительного гиганта Toyota Motor и других крупных корпораций. Она, в частности, намерена создать прототип летающего автомобиля к предстоящей в Токио летней Олимпиаде 2020 года.

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