СМИ: компания Харви Вайнштейна объявила о банкротстве

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Американская компания Weinstein Company, сооснователем которой является обвиняемый в домогательствах голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, объявила себя банкротом. Как сообщил в понедельник журнал Variety, соответствующие документы были поданы в профильный суд в штате Делавэр.

Представители Weinstein Company указали, что готовы продать активы компании венчурной фирме Lantern Capital. По сведениям издания, Lantern Capital согласна заплатить за Weinstein Company от $300 млн до $320 млн. При этом другие компании также смогут принять участие в аукционе. Надзор за транзакцией должен осуществлять суд по делам о банкротстве в Делавэре.

Ранее сообщалось, что группа инвесторов готова купить Weinstein Company за $500 млн, однако эта сделка сорвалась. Одной из причин было то, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман начал разбирательство в отношении компании.

В документах, поданных Weinstein Company в суд, также отмечается, что ее сотрудники, которые прежде заключали соглашения о неразглашении информации, освобождаются от всех взятых на себя обязательств. "Никто не должен бояться высказаться или быть вынужден сохранять молчание", - приводит Variety заявление компании. Указанные соглашения касались, в частности, случаев, когда сотрудники Weinstein Company подвергались домогательствам, но получали деньги в обмен на согласие не предавать случившееся огласке.

Руководство Weinstein Company столкнулось с серьезными трудностями после скандала, вызванного в октябре 2017 года публикацией статьи в газете The New York Times. В ней утверждалось, что в течение 30 лет сотрудницы компаний, в которых работал Вайнштейн, подвергались с его стороны сексуальным домогательствам.

С обвинениями в адрес продюсера выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Вайнштейн покинул руководящие должности в Weinstein Company, основанной им в 2005 году вместе с его братом Бобом.

Фильмы, созданные при участии компаний, возглавляемых Вайнштейном, около 300 раз выдвигались на премию "Оскар". Награда в самой престижной категории "Лучший фильм" досталась пяти кинолентам: "Английский пациент" (English Patient, 1996), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998), "Чикаго" (Chicago, 2002), "Король говорит!" (The King’s Speech, 2010) и "Артист" (The Artist, 2014).

Кроме того, Вайнштейн приложил руку к созданию таких известных кинокартин, как "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994) и "Убить Билла" (Kill Bill, 2003-2004) режиссера Квентина Тарантино, а также серии фильмов "Крик" (Scream, 1996-2011).