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Правительство выделило 20 млрд рублей регионам на повышение зарплат бюджетникам

Экономика и бизнес
20 марта, 7:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Средства выделяются в связи с увеличением с 1 мая МРОТ до 11 тыс. 163 рублей

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 20 млрд рублей регионам на повышение оплаты труда бюджетников в связи с увеличением МРОТ с 1 мая. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением Минфину из резервного фонда правительства России выделяются ассигнования в размере 20 млрд рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы…", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Отмечается, что средства выделяются в связи с увеличением с 1 мая МРОТ до 11 тыс. 163 рублей. Ранее сообщалось, что расходы регионов на эти цели составят порядка 32 млрд рублей.

Согласно распоряжению, крупнейшие дотации получат Красноярский край (1,062 млрд рублей), Алтайский край (906,9 млн рублей), Иркутская область (715,8 млн рублей), Челябинская область (641,9 млн рублей), Забайкальский край (602,2 млн рублей).

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 15 марта 2018 года.

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Алтайский край Иркутская область Красноярский край Забайкальский край Челябинская область
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