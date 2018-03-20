Ли Кэцян призвал увеличить торговый оборот России и Китая до $100 млрд

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китаю и России необходимо раскрыть незадействованный потенциал делового сотрудничества и увеличить двусторонний торговый оборот до $100 млрд. Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Уверены, что в российско-китайском сотрудничестве в сфере бизнеса сохраняется большой незадействованный потенциал. Торговый оборот между двумя нашими большими экономиками составляет около $80 млрд. Уверен, что мы сможем поработать вместе для того, чтобы увеличить его до, скажем, $100 млрд", - заявил глава правительства.

"В последние годы в торговле России и Китая наблюдалось снижение из-за ситуации в мировой торговой деятельности и ситуации на рынке сырья. Однако это снижение было наверстано по итогам прошлого года: рост нашей торговли в годовом выражении составил более 20%", - указал он.

Премьер добавил, что стабильное развитие двусторонних отношений Китая и России приносит выгоду не только двум странам, но и всему миру в целом.

"Что касается того, хочу ли я направить какой-либо сигнал населению России, то он заключается в следующем: мы должны понимать, что наши страны являются друг для друга крупнейшими государствами-соседями. Уверен, что стабильное развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества Китая и России выгодно для обеих сторон и всего мира", - указал он.