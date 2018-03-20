Кабмин вносит в Госдуму законопроект о правовом регулировании производства биоэтанола

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, связанного с регулированием производства и оборота биоэтанола, используемого в качестве топлива. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Вводится определение понятия "биоэтанол", под которым понимается денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и (или) непищевого сырья растительного происхождения, денатурация которого осуществляется с соблюдением требований, установленных федеральным законом №171-ФЗ, и содержащий не более 1% воды", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Законопроектом определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставок биоэтанола. Кроме того, предусматриваются специальные требования для оснащения оборудования, используемого для производства биоэтанола, средствами автоматического измерения и учета концентрации денатурирующих веществ. Производство этилового спирта из пищевого сырья предприятиями, где осуществляется выпуск биоэтанола, предлагается запретить.

В кабмине отмечают, что принятие законопроекта поспособствует развитию биоэнергетики, в частности биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых источников сырья.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 15 марта 2018 года.