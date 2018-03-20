Порт Владивосток после углубления дна примет лайнеры Royal Caribbean Cruises Ltd.

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Углубление дна у двух причалов в порту Владивостока позволит в сентябре 2019 года впервые принять крупнотоннажные суда второй по величине круизной компании мира Royal Caribbean Cruises Ltd. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморья.

"Есть плановые сроки. Эта работа позволит компании выполнить заходы крупнотоннажных судов в следующем году", - цитирует пресс-служба слова директора Дальневосточного бассейнового филиала "Росморпорта" Виктора Ванюкова. Он отметил, что проект дноуглубительных работ уже согласовали, сейчас он проходит государственную экологическую экспертизу. Ранее составили дорожную карту подготовки инфраструктуры для приема больших лайнеров в порту Владивосток.

Заходы крупнотоннажных круизных судов Royal Caribbean Cruises во Владивосток запланированы на сентябрь 2019 года, они могут принять на борт 3,2 тыс. и 4 тыс. пассажиров. До сих пор такие крупные суда в город не заходили, сегодня морской порт Владивосток способен принимать пассажирские суда до 350 метров в длину с максимальной осадкой до 8,5 - 8,6 метров. В целом компания рассматривает заходы во Владивосток на ближайшие 20 лет.

"Азиатский рынок развивается быстро. Суда, которые будут заходить во Владивосток, проследуют из Шанхая через порты Японии. Владивосток очень привлекателен для туристов как единственный из европейских городов по этому маршруту", - отметил вице-президент по развитию глобального бизнеса компании Royal Caribbean Cruises Ltd. Хорхе Дельгадо.

Круизный сезон в 2018 году открылся в Приморье 26 февраля - почти на два месяца раньше обычного - заходом лайнера Amadea с 600 путешественниками, в основном из Германии. Пока рекордным по числу заходов в Приморье иностранных лайнеров стал 2017 год, когда круизные суда посетили регион 15 раз, познакомиться с достопримечательностями смогли более 13 тыс. зарубежных гостей. В 2018 году в Приморье кроме индивидуальных круизных рейсов ожидают открытие регулярной круизной линии, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии. Большой круизный лайнер Glory Sea сможет перевозить до 1,3 тыс. путешественников за один рейс.