МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Движение по автодорожной части Крымского моста может вводиться поэтапно, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

"В связи с планами строителей Крымского моста ввести автодорожную часть Крымского моста в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив"- сообщает министерство.

В сообщении отмечается, что на первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и пассажирских автобусов. Движения для грузового транспорта планируется запустить на втором этапе - в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками.

Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по объекту сразу после открытия его автодорожной части.

Как отмечает Минтранс, планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь - Симферополь.

"К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту, что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив", - отмечается в сообщении министерства.

Трасса "Таврида"

Трасса "Таврида" - это автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км. Дорога будет проложена в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути.

Строительство трассы "Таврида" разделено на семь этапов, при этом строительство по шести этапам проводится на территории Республики Крым, а по седьмому - на территории административного образования Севастополь. Возможно продление "Тавриды" до восьмого этапа - перспективный участок может пройти по территории Севастополя.

В настоящее время строительство ведется одновременно на всех этапах и разделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (1-4 этапы - 190 км) движение по автомобильной дороге планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

Автомобильный подход

Автомобильный подход к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Крыма - это один из ключевых элементов создаваемой транспортной системы полуострова. Автоподход соединит Крымский мост с трассой "Таврида", обеспечив возможность комфортного перемещения для всего автотранспорта, направляющегося через Керченский пролив и обратно на материк.

Автомобильный подход - это дорога первой технической категории в четырехполосном исполнении. Протяженность автоподхода - 8,6 км. Автоподход включает в себя три искусственных сооружения (путепровода) и транспортную развязку, готовность которых составляет от 30 до 82%.