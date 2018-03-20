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Премьер Госсовета КНР призвал США ослабить ограничения на экспорт высоких технологий

Экономика и бизнес
20 марта, 8:53 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 20, марта. /ТАСС

Ли Кэцян пообещал защиту права на интеллектуальную собственность для этого типа товаров

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ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китай надеется на ослабление ограничений со стороны США на экспорт высокотехнологичных товаров на китайский рынок. Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

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"Мы надеемся, что США ослабят ограничения на поставки высокотехнологичных товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью в Китай. Права на интеллектуальную собственность будут в полной мере защищены", - сказал он. "Мы надеемся, что эти важные средства балансировки китайско-американской торговли не будут упущены, так как это приведет к потере большой выгоды", - добавил Ли Кэцян.

По словам главы правительства, в прошлом году торговый оборот Китай и США достиг $580 млрд. "Две страны осуществляют торговлю на основе правил ведения бизнеса и рыночных принципов", - указал он. "Мы не хотим большого торгового дефицита. Чего мы хотим, так это сбалансированной торговли, иначе она не будет устойчивой", - отметил премьер Госсовета.

В понедельник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США сообщила о том, что президент страны Дональд Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд к 23 марта. По данным издания, американскому лидеру был представлен план по введению регулярных пошлин в размере $30 млрд на китайские товары, однако Трамп распорядился увеличить сумму таможенных сборов в два раза. В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну", или вынудил передать ее "в обмен на доступ к своему рынку".

Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу введения специальных антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские товары, утверждая, что КНР за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США, продавая продукцию по заниженным ценам. Республиканец также называл Пекин экономическим врагом Вашингтона из-за манипулирования курсом национальной валюты. В ответ китайские власти заявляли, что курс юаня не является причиной несбалансированности в торговле между США и КНР, призывая к развитию взаимовыгодного сотрудничества.

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