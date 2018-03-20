LADA Vesta получила автомобильную премию в Австрии за экономичность

ВЕНА, 20 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Автомобиль LADA Vesta получил премию австрийского автомобильного сообщества Marcus в номинации "Экономичная новинка" и стал победителем среди других моделей из сегмента компакт-класс. Об этом сообщили в Австрийском автомототуристическом клубе (OeAMTC), который выступил устроителем шестого по счету вручения данной награды.

Объявление лауреатов премии состоялось в штаб-квартире австрийского автомобильного клуба в Вене. Экспертам, вошедшим в состав жюри, предстояло выбрать лучшие модели из 49 автомобилей, поступивших в продажу на автомобильный рынок Австрии в 2017 году. Премия присуждается традиционно в двух номинациях: "Экономичные новинки" и "Безопасные новинки". При этом в каждой номинации победитель представляет свой сегмент в автомобильной промышленности. Особой номинацией ежегодно выступает "Инновационная новинка", которая присуждается одному концепт-кару.

"Участники нашего клуба обычно выделяют два значимых критерия, исходя из которых принимается решение о покупке автомобиля: это экономичность и безопасность. Именно поэтому Marcus считает объективной и обоснованной автомобильной премией", - заявил директор Австрийского автомототуристического клуба Оливер Шмерольд.

Победители номинаций

В номинации "Экономичная новинка" специалисты учитывали такие показатели, как стоимость автомобиля, расходы на обслуживание, расход топлива и потеря стоимости. В итоге в сегменте городских малолитражек премии удостоился Kia Picanto 1.0 MPI Neon, LADA Vesta в кузове седан и объемом двигателя 1,6 л стала победителем в категории компактный класс. Остальные автомобили разместились по возрастанию класса автомобиля: С-класс - Renault Grand Scnic Energy dCi 110 Zen, компактные кроссоверы - Kia Stonic 1,25 MPI ISG Titan und Seat Arona 1,0 EcoTSI Reference, большие кроссоверы - Peugeot 5008 1,6 BlueHDI 100 S&S Access, класс люкс - Range Rover Velar 2,0 Diesel.

В номинации "Безопасные новинки" специалисты учитывали несколько десятков характеристик: активные и пассивные системы безопасности, которые входят в стандартное оснащение автомобиля. В сегменте городских малолитражек победили сразу две модели - Seat Ibiza и VW Polo, в компакт- классе - Honda Civic, в С-классе - Kia Stinger и VW Arteon, среди компактных кроссоверов - Skoda Karoq, больших кроссоверов - Volvo XC60, в классе люкс - Audi A8.

Премия Marcus

Австрийская премия Marcus названа в честь изобретателя Зигфрида Самуила Маркуса (1831-1898), родившегося в еврейской семье в Германии, а позднее бежавшего в Вену, где в 1857 году он открыл конструкторское бюро. Впоследствии Маркус изобрел карбюратор, магнитно-электрическую систему зажигания и в 1870 году построил первый самодвижущийся экипаж задолго до экипажей Карла Бенца и Готтлиба Даймлера. Об испытаниях машины сохранились письменные свидетельства и даже фотоснимок. Во времена Третьего рейха имя Маркуса как изобретателя автомобиля было удалено из немецких энциклопедий из-за еврейского происхождения и заменено на имена немцев Бенца и Даймлера.

Зигфриду Маркусу принадлежат 131 патент в 16 странах мира, 29 из которых относятся к конструкции автомобиля.