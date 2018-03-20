Суд удовлетворил отказ АФК "Система" от иска к "Роснефти" и "Башнефти" на 330,4 млрд руб.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство АФК "Система" об отказе от иска к "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 330,4 млрд рублей убытков в солидарном порядке, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Дело прекратить", - сказала судья.

В понедельник Арбитражный суд Башкирии полностью снял арест с имущества АФК "Система" в связи с выполнением условий мирового соглашения с "Роснефтью". Арест акций был снят со 100% "Медси", 90,5% агрохолдинга "Степь", 71,87% МТС-Банка, 100% "Система Телеком Активы", 98,78% "Лидер-Инвест", 16,18% "ГК "Сегежа", 88,78% "Группа Кронштадт", 45,96% "Система Отель Менеджмент", 27% "Объединенное мостостроительное предприятие".

В конце 2017 года Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система" по спору о реорганизации "Башнефти" (57,7% уставного капитала контролирует "Роснефть"), предусматривающее отказ от взаимных претензий. Судебный спор между компаниями начался в мае 2017 года, когда "Роснефть" и "Башнефть" подали иск о взыскании с АФК "Система" 106 млрд рублей, позже сумма была увеличена до 170,6 млрд рублей. Арбитражный суд Башкирии тогда частично удовлетворил требования, постановив взыскать с корпорации 136,3 млрд рублей.

В начале декабря того же года "Роснефть" и "Башнефть" подали второй иск, в котором требовали взыскать с "Системы" 131,6 млрд рублей дивидендов, полученных корпорацией в период владения башкирской компанией. "Система" следом подала иск к нефтяным компаниям на 330,4 млрд рублей, отметив, что их действия направлены на разрушение корпоративной стоимости компании и доведение ее до банкротства.

Пошли на мировую

Согласно условиям мирового соглашения, АФК "Система" и "Система-Инвест" обязались возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 млрд рублей, из которых 80 млрд рублей должно быть выплачено "Системой", а 20 млрд рублей - дочерним "Система-Инвест", однако АФК "Система" досрочно выплатила последний транш в размере 40 млрд рублей. Для возмещения убытков корпорация использовала как собственные, так и заемные средства, привлеченные при содействии Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который выступал посредником в переговорах о мировом соглашении.