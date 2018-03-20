Калмыкия почти в 1,5 раза увеличит объем средств на ремонт дорог в 2018 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Калмыкии в 2018 году направят на ремонт дорожной сети 739,1 млн рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. На эти средства отремонтируют как городские, так и сельские дороги, сообщили ТАСС в министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Калмыкии составляет 1215,53 км. В период с 2004 по 2014 годы на дорожную отрасль выделяли недостаточное количество средств. Так, на 1 января прошлого года 88,24% от общей протяженности региональных автомобильных дорог не соответствовало нормативным требованиям.

"На 2018 год предусмотрен объем бюджетных ассигнований дорожного фонда республики в размере 739,1 млн рублей, из них федеральная поддержка в виде субсидии на ремонт сельских дорог составит 43,6 млн рублей. В прошлом году дорожный фонд республики был 496,2 млн рублей (из них 132,4 - федеральные средства - прим. ТАСС)", - уточнили в республиканском министерстве.

По его данным, средства фонда направят на содержание региональных автодорог и субсидирование муниципалитетов. В рамках выделяемых субсидий отремонтируют дороги местного значения общей протяженностью более 30 км, в том числе в районных центрах республики. В частности, за счет субсидий власти планируют привести в нормативное состояние не менее 15 км улично-дорожной сети Элисты (столица Калмыкии), а также построить сельскую автомобильную дорогу с асфальтобетонным покрытием в Городовиковском районе.

В прошлом году в Калмыкии отремонтировали более 26 км дорог регионального и местного значения. Из них: автомобильная дорога Элиста - Ремонтное, дорога Элиста - Ики-Бурул - Чолун-Хамур, также отремонтировали более 17 км улично-дорожной сети непосредствено в Элисте.