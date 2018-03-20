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Ягодные плантации планируют заложить на площадке ТОР "Хабаровск" в 2018 году

Экономика и бизнес
20 марта, 12:26 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 20, марта. /ТАСС

Плантация может занять более 20 га на площадке "Ракитное", сообщил учредитель компании "Дальневосточные ягоды"

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ХАБАРОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Инвестор намерен запустить производство ягод в промышленном масштабе на одной из площадок территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". Об этом ТАСС сообщил во вторник учредитель компании "Дальневосточные ягоды" Петр Гаврющенко.

"Планируем выращивать в промышленном объеме малину, смородину, клубнику, облепиху, жимолость, а позже - бруснику и клюкву. Уже этой весной приступим к обработке земли. Практически все необходимое оборудование закуплено", - сказал он.

Учредитель компании уточнил, что плантация может занять более 20 га на площадке "Ракитное" ТОР "Хабаровск". В 2018 году планируют заложить пробный участок, который, как ожидают авторы проекта, даст за лето несколько тонн урожая. На промышленные объемы владельцы предприятия планируют выйти к 2021 году.

"Сорта берем только промышленные, среди них будет и особый сорт клубники, выведенный специально под дальневосточные климатические условия", - добавил Гаврющенко. Он уточнил, что летом планируют продавать свежие ягоды, а оставшиеся будут замораживать и торговать ими круглый год. Поставлять продукцию будут во все регионы Дальнего Востока.

Гаврющенко отметил, что спрос на ягоду на Дальнем Востоке большой, а полностью удовлетворить потребность населения в ягоде предприятия-поставщики сейчас не в состоянии - в России ягодных производств мало, а основные объемы завозят из Китая.

Предприятие подало заявку на получение статуса резидента хабаровской ТОР в Минвостокразвития.

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