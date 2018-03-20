Эксперты: мировой рынок ICO в 2018 году может вырасти в четыре раза

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Мировой рынок ICO (первичное размещение токенов для привлечения финансирования) в 2018 году может вырасти в 2,7-4 раза и достигнуть $10-15 млрд, говорится в исследовании Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

В 2017 году объем привлеченных средств в ходе ICO составил около $3,6 млрд, что в 37,5 раза больше, чем годом ранее. По мнению специалистов ассоциации, на объемы ICO повлияли такие факторы, как законодательные ограничения на операции с криптовалютами в странах Азии.

"Самым ожидаемым в 2018 году является ICO Telegram и TON (Telegram планирует провести ICO для своей новой криптовалютной сети Telegram Open Network). В ходе предварительной продажи токенов (pre-ICO) проекты Павла Дурова привлекли $850 млн от 81 инвестора. На этот год ICO также запланировали компания Kodak и правительство Венесуэлы", - прокомментировал вице-президент РАКИБ Денис Душнов.

Эксперты указывают, что в случае легализации криптовалюты в России будут сняты репутационные риски перед инвесторами. "На ICO могут выйти hi-tech компании из неблокчейн экономики и даже из реального сектора", - отмечается в исследовании.

При этом, считает Душнов, если на законодательном уровне будут приняты ограничения по сумме инвестиций неквалифицированных инвесторов в рамках ICO (не более 50 тыс. рублей), то часть инвесторов может уйти на конкурирующие рынки и зарубежные юрисдикции.