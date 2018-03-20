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Орловская область получит более 2,7 млрд рублей в 2018 году

Экономика и бизнес
20 марта, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Деньги выделят на реализацию госпрограмм

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство Орловской области заключило 30 соглашений с федеральными министерствами о предоставлении региону свыше 2,7 млрд рублей на реализацию в 2018 году государственных программ. Значительную часть этой суммы направят на поддержку аграриев в год сельского хозяйства и приобретение жилья для молодых семей и детей-сирот, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"В 2018 году в бюджет Орловской области поступят более 2,7 млрд рублей в рамках 30 соглашений с федеральными министерствами и ведомствами на реализацию государственных программ. Сумма субсидий на 4% больше, чем в 2017 году. Большую часть денег - около 1,5 млрд рублей, направят на поддержку сельского хозяйства, около 700 млн - на обеспечение жильем молодых семей, предоставление квартир детям-сиротам, на программы благоустройства и на строительство дорог в селах", - сказали в пресс-службе.

Еще порядка 188 млн рублей предназначены для ежемесячных денежных выплат при рождении третьего ребенка и компенсаций взносов на капремонт многоквартирных домов некоторым социальным категориям граждан. "Расходы на создание условий для обучения детей-инвалидов, оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям, а также развитие районных домов культуры и ремонт спортзалов в сельских школах превысят 140 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Из областного бюджета на все эти цели выделят софинансирование - 716 млн рублей, добавил собеседник агентства.

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