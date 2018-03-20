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Патрушев: регионы должны разработать планы перехода на отечественное ПО до 2020 года

Экономика и бизнес
20 марта, 12:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, марта. /ТАСС

Минкомсвязи России подготовило методические рекомендации по переходу региональных и местных органов власти на использование российского офисного ПО, отметил секретарь Совбеза РФ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что регионам необходимо разработать планы перехода органов власти на отечественное офисное программное обеспечение до 2020 года. "Минкомсвязью России подготовлены методические рекомендации по переходу региональных и местных органов власти на использование российского офисного программного обеспечения в период до 2020 года, - отметил он на совещании по импортозамещению. - На их основе субъекты РФ должны разработать планы обеспечения такого перехода".

Секретарь Совбеза напомнил также о необходимости завершить перевод сайтов органов госвласти и местного самоуправления на функционирование в единой системе управления сайтами.

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Темы
Процесс импортозамещения в РФ
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