Пермский аэропорт устранит выявленные Росавиацией нарушения в апреле

ПЕРМЬ, 20 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Перми устранит нарушения, из-за которых Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности аэропорта, в апреле. Об этом сообщает во вторник пресс-служба пермского аэровокзала.

"В апреле международный аэропорт Пермь планирует устранить все оставшиеся несоответствия, выявленные в ходе инспекционной проверки. Речь идет о результатах инспекционной проверки на предмет соответствия нового аэровокзального комплекса требованиям авиационной безопасности к аэропортам", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы аэровокзала, из выявленных восьми недостатков в работе остаются три пункта. "Два из них связаны с оснащением контрольных пунктов стационарными средствами связи, третий касается штатной численности персонала службы авиационной безопасности", - пояснили в аэропорту, добавив, что для устранения первых двух несоответствий "уже проводится работа по установке аппаратуры, завершены закупочные процедуры, планируемый срок монтажа оборудования - март 2018 года".

"Для устранения несоответствия, связанного с численностью персонала, в аэропорту увеличен штат службы авиационной безопасности на 25 единиц, ведется подбор кандидатов. По завершению процедуры найма штатная численность службы авиационной безопасности будет полностью соответствовать требованиям. Процесс по оформлению новых сотрудников планируется завершить в апреле 2018 года", - сообщили в аэропорту.

В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию.

Ранее Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности из-за выявленных нарушений. В аэропорту Перми ТАСС сообщали, что "документ о приостановлении сертификата авиационной безопасности в АО "Международный аэропорт Пермь" не поступал".