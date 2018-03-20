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Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставлять данные органам безопасности

Экономика и бизнес
20 марта, 12:59 дата обновления: 20 марта, 13:31 UTC+3

Надзорное ведомство отмечает, что у компании есть 15 дней для исполнения этих требований

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор уведомил месенджер Telegram о необходимости исполнять требования закона и предоставлять информацию органам безопасности, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

"На основании ст. 15.4 Федерального закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети "Интернет") Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор отмечает, что факт неисполнения Telegram Messenger Limited установленных законом обязанностей подтвержден вступившим в законную силу 12 декабря 2017 года постановлением суда. "Вышеуказанные обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с момента получения данного уведомления", - подчеркивает ведомство.

История вопроса

Ранее во вторник представитель Федеральной службы безопасности России сообщила в Верховном суде России, что ФСБ не рассматривает сообщения граждан в мессенджерах как охраняемую законом тайну переписки. При этом представитель ФСБ ссылалась на позицию Конституционного суда РФ.

Верховный суд рассматривает иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.

Компания Telegram Messenger LLP просит Верховный суд России признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, как противоречащий требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

В октябре 2017 года мировой суд в Москве признал Telegram Messenger LLP (Лондон) виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал эту компанию на 800 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным.

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