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Поправки в закон о "дальневосточном гектаре" планируют принять в 2018 году

Экономика и бизнес
20 марта, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Они предусматривают получение дополнительной земли

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти планируют до конца 2018 года принять изменения в закон о "дальневосточном гектаре", предусматривающие досрочное оформление участка в собственность и получение дополнительной земли. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

"Мы планируем, что до конца этого года [эти поправки будут приняты]", - сказал он.

На пресс-конференции в Москве Качаев рассказал, что министерство разработало ряд поправок в закон о "дальневосточном гектаре". В частности, изменения позволят участникам программы получить в собственность земельный участок в любой момент в течение пяти лет после того, как он подтвердит факт освоения участка. Также изменения предусматривают возможность получения дополнительного "дальневосточного гектара" в случае, если участник программы уже освоил первый участок.

О программе

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно через интернет, на портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

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