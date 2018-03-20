Получателям "дальневосточного гектара" выдали более 250 млн рублей господдержки

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. участников программы "Дальневосточный гектар" получили государственную поддержку на общую сумму свыше 250 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

"Сейчас наша главная задача - это помочь гражданам в освоении "дальневосточного гектара", и в прошлом году мы уже такую работу вместе с нашими дальневосточными регионами вели. Более 1,2 тыс. получателей земли получили меры государственной поддержки на общую сумму более 250 млн рублей", - сказал он.

Качаев отметил, что основной мерой поддержки являются инструменты поддержки сельхозпроизводителей, включая субсидирование на приобретение сельхозтехники, посевного материала и сельскохозяйственных животных.

"Мы рассчитываем, что в этом году вместе с нашими дальневосточными регионами еще больший объем мер поддержки для получателей гектара разработаем и внедрим, упростим процедуру получения этих государственных мер поддержки, расширим количество людей, которые могут воспользоваться этими мерами поддержки", - добавил замминистра.

Он также подчеркнул, что в настоящее время только два банка - Почта банк и МСП Банк - предоставляют специальные кредитные продукты для получателей "дальневосточного гектара". В текущем году планируется расширить круг банков, которые оказывают поддержку участникам программы.

О программе

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно через интернет на портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.