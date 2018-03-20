Роскомнадзор подаст иск о блокировке Telegram при неисполнении мессенджером обязательств

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор направит иск в суд с требованием ограничить доступ к продуктам Telegram Messenger Limited в случае неисполнения мессенджером требований закона о предоставлении информации органам безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных ст. 10.1 закона номер 149-ФЗ (обязанности организатора распространения информации в интернете), Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Решение об ограничении доступа будет принимать суд", - говорится в сообщении пресс-службы.