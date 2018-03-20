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Роскомнадзор подаст иск о блокировке Telegram при неисполнении мессенджером обязательств

Экономика и бизнес
20 марта, 13:31 дата обновления: 20 марта, 14:09 UTC+3

Решение об ограничении доступа будет принимать суд

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор направит иск в суд с требованием ограничить доступ к продуктам Telegram Messenger Limited в случае неисполнения мессенджером требований закона о предоставлении информации органам безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных ст. 10.1 закона номер 149-ФЗ (обязанности организатора распространения информации в интернете), Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Решение об ограничении доступа будет принимать суд", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнить требования российского законодательства в течение 15 суток.

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