Visa изучает возможность запуска в России сервиса по снятию наличных на кассах магазинов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Международная платежная система Visa изучает возможность запуска в России системы, позволяющей снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов, и в будущем планирует представить банкам предложения по ее внедрению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Visa.

"В настоящий момент Visa рассматривает варианты технологической реализации данного сервиса и в будущем планирует представить банкам предложения по его внедрению", - сказали в компании.

Ранее платежная система Mastercard сообщила, что прорабатывает возможность снятия наличных средств с карт через POS-терминалы на кассах магазинов со многими российскими банками. Исследования, которые приводила компания, показывают, что "доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах и в итоге с большей вероятностью пользуются именно картой для оплаты покупок". В этой связи возможность снять наличные через кассы магазинов может способствовать росту безналичной экономики, пояснили в Mastercard. Как ранее сообщал источник ТАСС, знакомый с первыми результатами тестирования технологии, в рамках пилотных проектов сумма для снятия через кассу будет ограничена 5 тыс. рублей. Ряд ретейлеров уже выразил заинтересованность в участии в данном проекте.