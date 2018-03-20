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Visa изучает возможность запуска в России сервиса по снятию наличных на кассах магазинов

Экономика и бизнес
20 марта, 14:13 дата обновления: 20 марта, 14:32 UTC+3

В будущем компания может предоставить банкам предложения по внедрению системы

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© EPA-EFE/WALLACE WOON

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Международная платежная система Visa изучает возможность запуска в России системы, позволяющей снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов, и в будущем планирует представить банкам предложения по ее внедрению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Visa.

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"В настоящий момент Visa рассматривает варианты технологической реализации данного сервиса и в будущем планирует представить банкам предложения по его внедрению", - сказали в компании.

Ранее платежная система Mastercard сообщила, что прорабатывает возможность снятия наличных средств с карт через POS-терминалы на кассах магазинов со многими российскими банками. Исследования, которые приводила компания, показывают, что "доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах и в итоге с большей вероятностью пользуются именно картой для оплаты покупок". В этой связи возможность снять наличные через кассы магазинов может способствовать росту безналичной экономики, пояснили в Mastercard.

Как ранее сообщал источник ТАСС, знакомый с первыми результатами тестирования технологии, в рамках пилотных проектов сумма для снятия через кассу будет ограничена 5 тыс. рублей.

Ряд ретейлеров уже выразил заинтересованность в участии в данном проекте.

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