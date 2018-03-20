ФТС: система tax free заработает до начала ЧМ-2018 во всех городах-участниках

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Система tax free заработает во всех городах - участниках ЧМ-2018 до начала чемпионата, сообщил журналистам замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Тимур Максимов.

Отвечая на вопрос, начнет ли работать система tax free к чемпионату мира по футболу в России, он сказал: "Обязательно, конечно. Уже вышло поручение правительства, где всем все расписали, так что вариантов нет, все заработает. Раньше заработает, потому что нужно все протестировать до чемпионата мира".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 12 февраля постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в шести аэропортах страны - во всех авиаузлах Москвы, в Санкт-Петербурге и Сочи. Премьер-министр пояснил, что режим tax free будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как отмечается в самом постановлении, размещенном на сайте правительства, документ вступает в силу со дня официального опубликования, при этом пилотный режим продлится до 31 декабря 2018 года. Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов говорил, что tax free может заработать во всех российских аэропортах с 1 октября 2018 года.