Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФТС: система tax free заработает до начала ЧМ-2018 во всех городах-участниках

Экономика и бизнес
20 марта, 14:21 UTC+3 МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Премьер Дмитрий Медведев подписал 12 февраля постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в шести аэропортах страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Система tax free заработает во всех городах - участниках ЧМ-2018 до начала чемпионата, сообщил журналистам замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Тимур Максимов.

Смотрите также

Система tax free. Досье

Отвечая на вопрос, начнет ли работать система tax free к чемпионату мира по футболу в России, он сказал: "Обязательно, конечно. Уже вышло поручение правительства, где всем все расписали, так что вариантов нет, все заработает. Раньше заработает, потому что нужно все протестировать до чемпионата мира".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 12 февраля постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в шести аэропортах страны - во всех авиаузлах Москвы, в Санкт-Петербурге и Сочи. Премьер-министр пояснил, что режим tax free будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как отмечается в самом постановлении, размещенном на сайте правительства, документ вступает в силу со дня официального опубликования, при этом пилотный режим продлится до 31 декабря 2018 года. Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов говорил, что tax free может заработать во всех российских аэропортах с 1 октября 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
2
Биография Николя Саркози
3
Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
5
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов