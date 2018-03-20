Проектирование дороги от порта Пионерский до трассы на Калининград завершат в сентябре

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Работу над проектом дороги, соединяющей территорию будущего международного морского терминала в порту Пионерском в Калининградской области с трассой на Калининград, планируют завершить в сентябре 2018 года. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"У нас уже на этой неделе или в начале следующей будет запущена конкурсная процедура. Планируем, что до конца сентября закончим проектирование, проведем экспертизу, и уже в этом году сможем успеть приступить к подготовке этой трассы, а в следующем году будем активно заниматься строительством этой дороги", - сказал он в кулуарах научно-практической конференции "Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018-2019 годы".

Также Алиханов отметил, что стоимость объекта - 955 млн рублей - останется неизменной. "Та трасса, которую мы изначально подразумевали, она проходила через такие тяжелые [по рельефу] места, также было достаточно серьезное сопротивление населения, потому что дорога разрезала пополам городской парк. После того как строительство терминала немного сместилось вправо, мы решили, что у нас все-таки есть возможность пойти навстречу пожеланиям населения и изменить трассировку", - пояснил губернатор.

Он также отметил, что дорога, соединяющая территорию будущего международного морского терминала в порту Пионерском с трассой на Калининград, положительно скажется на развитии значительной территории региона.

"Это позволит развить большую территорию - 650 га - между городом Светлогорск и городом Пионерский, а также позволит повысить инвестпривлекательность этого земельного массива, чтобы дальше планировать какие-то крупные туристические проекты. На часть этой земли уже есть проект по строительству гольф-поля, и я надеюсь, что после строительства дороги он станет более реальным", - добавил Алиханов.