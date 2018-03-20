Контрольно-счетная палата КБР фиксирует рост нарушений бюджетного законодательства

НАЛЬЧИК, 20 марта. /ТАСС/. Число нарушений бюджетного законодательства в Кабардино-Балкарии (КБР) выросло наполовину в 2017 году по сравнению с 2016. Об этом во вторник сообщила руководитель Контрольно-счетной палаты (КСП) региона Дина Кясова на пленарном заседании законодательного собрания.

"По результатам контрольных мероприятий за 2017 год выявлено 2 тыс. 247 фактов нарушения бюджетного законодательства, что на 57,9% выше уровня 2016 года. Общая сумма выявленных по результатам контрольных мероприятий финансовых нарушений составила 643 млн 724,5 тыс. рублей, что в два раза больше объема выявленного в 2016 году", - сказала Кясова.

Нарушения допустили при формировании исполнения бюджета в 437 млн 499 тыс. рублей, что в 8,6 раза больше уровня 2016 года, уточнила докладчик. Также Контрольно-счетная палата КБР зафиксировала нарушения ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской финансовой отчетности в сфере управления государственной и муниципальной собственности, в сфере государственных и муниципальных закупок.

Объем проверенных средств республиканского бюджета составил более 4 млрд 523 млн рублей, провели 11 экспертно-аналитических и 20 контрольных мероприятий. По ее данным, устранили финансовые нарушения на сумму более 72,4 млн рублей. КСП возбуждено девять дел об административных правонарушениях, и все материалы направили в суды по подведомственности, к дисциплинарной ответственности привлекли 43 человека.