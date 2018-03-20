Порошенко обсудил с эмиром Катара перспективы поставок сжиженного газа на Украину

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах деятельности, в том числе энергетической и оборонной.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации главы украинского государства, который пребывает с официальным визитом в Катаре.

"Собеседники обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок", - проинформировала пресс-служба. По словам Порошенко, которого цитирует пресс-служба, "Катар готов предоставить Украине сжиженный газ", а "переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время". "Поставки катарского сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор", - добавил украинский лидер.

В ходе переговоров стороны также выразили удовлетворение ростом показателей двусторонней торговли и договорились о расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и оборонной сферах, а также в областях транспорта, медицины, образования и туризма.

В частности, в Дохе в присутствии украинского лидера и эмира Катара было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. "Подписание документа будет способствовать активизации взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между двумя государствами в военно-технической области с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности", - сообщили в администрации Порошенко. Был подписан также меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Шевченко и Университетом Катара.

Собеседники договорились провести в 2018 году заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и обсудили возможность реализации украинскими компаниями инфраструктурных проектов в рамках подготовки Катара к проведению Чемпионата мира по футболу 2022 года.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подписании соглашения о безвизовом режиме с Катаром. "Подписал несколько соглашений, в их числе - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе и не только продолжается", - написал глава внешнеполитического ведомства Украины в Twitter.