Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко обсудил с эмиром Катара перспективы поставок сжиженного газа на Украину

Экономика и бизнес
20 марта, 14:47 дата обновления: 20 марта, 15:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, марта. /ТАСС

Стороны также подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах деятельности, в том числе энергетической и оборонной.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации главы украинского государства, который пребывает с официальным визитом в Катаре.

"Собеседники обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок", - проинформировала пресс-служба. По словам Порошенко, которого цитирует пресс-служба, "Катар готов предоставить Украине сжиженный газ", а "переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время". "Поставки катарского сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор", - добавил украинский лидер.

В ходе переговоров стороны также выразили удовлетворение ростом показателей двусторонней торговли и договорились о расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и оборонной сферах, а также в областях транспорта, медицины, образования и туризма.

В частности, в Дохе в присутствии украинского лидера и эмира Катара было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. "Подписание документа будет способствовать активизации взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между двумя государствами в военно-технической области с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности", - сообщили в администрации Порошенко. Был подписан также меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Шевченко и Университетом Катара.

Собеседники договорились провести в 2018 году заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и обсудили возможность реализации украинскими компаниями инфраструктурных проектов в рамках подготовки Катара к проведению Чемпионата мира по футболу 2022 года.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подписании соглашения о безвизовом режиме с Катаром. "Подписал несколько соглашений, в их числе - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе и не только продолжается", - написал глава внешнеполитического ведомства Украины в Twitter.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Климкин, Павел Анатольевич Порошенко, Петр Алексеевич Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
Темы
Кризис на Украине
Страны
Катар Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
2
Биография Николя Саркози
3
Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
5
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов