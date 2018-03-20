Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Северная Осетия сможет отчислять в бюджет РФ около 1,5 млрд рублей при выпуске биоэтанола

Экономика и бизнес
20 марта, 14:54 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 20, марта. /ТАСС

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, связанного с регулированием производства и оборота используемого в качестве топлива биоэтанола

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Перепрофилирование спиртзаводов в Северной Осетии для выпуска биоэтанола - спиртового топлива для добавки к бензину из растительного сырья - позволит ежегодно отчислять в бюджет РФ и региона около 1,5 млрд рублей. Об этом во вторник на заседании правительства заявил руководитель республиканского управления по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции Батраз Хидиров.

"Предприятия республики готовы перепрофилироваться под выпуск биоэтанола. Это обеспечит дополнительные поступления в бюджет Российской Федерации и республики в размере порядка 1,5 млрд рублей в год", - сказал Хидиров.

По его словам, при выпуске биоэтанола на девяти простаивающих предприятиях в республике возможно будет создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест и более 5 тыс. мест в смежных отраслях. "Учитывая, что данные заводы расположены практически во всех районах республики, их возрожденная деятельность поможет снизить социальную проблему и улучшить ситуацию занятости именно сельского населения", - сказал Батраз Хидиров.

Также он отметил, что деятельность заводов, выпускающих биоэтанол, придаст импульс в развитии сельскохозяйственного сектора региона. В частности, будет увеличена кормовая база для животноводства в связи в производством кормов мирового стандарта из послеспиртовой барды и увеличение объемов сбыта зерновых культур.

В настоящее время в Северной Осетии уже ведется работа по налаживанию взаимодействия с потенциальными покупателями биоэтанола, сказал Хидиров. Законопроект по выпуску биотанола разработали в республике в 2008 году.

Как сообщалось во вторник, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, связанного с регулированием производства и оборота биоэтанола, используемого в качестве топлива. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
2
Биография Николя Саркози
3
Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
5
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов