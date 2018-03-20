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Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148

Экономика и бизнес
20 марта, 15:02 дата обновления: 20 марта, 15:38 UTC+3

Ведомство также предписало приостановить полеты всех самолетов "Саратовских авиалиний"

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Материал из 1 страницы
Самолет Ан-148

Самолет Ан-148

© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ространснадзор выдал предписание приостановить использование всех самолетов Ан-148. Об этом журналистам сообщил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Также, по его словам, ведомство предписало приостановить полеты всех самолетов "Саратовских авиалиний".

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"Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют, - сообщил Басаргин. - Финальные результаты проверки (авиакомпании "Саратовские авиалинии" - прим. ТАСС) у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать".

В свою очередь в Росавиации сообщили, что после катастрофы была проведена внеплановая проверка "Саратовских авиалиний", по результатам которой введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании.

"Срок действия ограничен до 27 апреля, - сообщили в Росавиации. - Кроме того, авиакомпания прекратила эксплуатацию самолетов Ан-148", - сообщили в Росавиации.

Ранее Басаргин сообщал, что внеплановая проверка компании выявила, что контроль за безопасностью полетов в "Саратовских авиалиниях" был снижен. Также он отметил, что в авиакомпании была возможность направлять финансовый ресурс на повышение безопасности полетов, но это не было сделано.

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Внеплановая проверка "Саратовских авиалиний" и аэропорта Домодедово была инициирована после авиакатастрофы в начале февраля. Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

На данный момент, согласно данным Росавиации, пять самолетов Ан-148 использует иркутская авиакомпания "Ангара", еще пять - сами "Саратовские авиалинии".

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Крушение Ан-148 в Подмосковье
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