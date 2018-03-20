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Глава Минкомсвязи не видит причин делать для Telegram исключения при исполнении законов РФ

Экономика и бизнес
20 марта, 15:04 UTC+3

Николай Никифоров отметил, что считает некорректным комментировать решение суда

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров не видит причин делать исключения для мессенджера Telegram при исполнении российского законодательства и считает, что решение Верховного суда о предоставлении мессенджером ключей для расшифровки сообщений органам безопасности обязательно для исполнения.

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"Если есть решение суда - оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений", - сказал журналистам Никифоров, добавив, что считает некорректным комментировать решение суда, поскольку Минкомсвязь не является стороной этого судебного спора.

"Решения судов в комментариях не нуждаются, они являются безусловными для исполнения на территории РФ", - подчеркнул он.

По словам Никифорова, основатель Telegram Павел Дуров не обращался в Минкомсвязь за консультациями по этому вопросу. "Нет, у нас никаких рабочих консультаций нет", - отметил министр.

Верховный суд России 20 марта отклонил иск руководства Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ, согласно которому устанавливается процедура предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнить требования российского законодательства в течение 15 суток. Если Telegram не предоставит информацию органам безопасности в срок, ему грозит блокировка на территории России.

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