Регионы ДФО потратят более 300 млн рублей на инфраструктуру для "дальневосточных гектаров"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области, Хабаровского края и Республики Саха (Якутия) планируют потратить более 300 млн рублей на создание инфраструктуры для "дальневосточных гектаров" на территории своих регионов. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

"Три региона уже сейчас - это Сахалинская область, Хабаровский край и Якутия - в планах социального развития своих регионов предусмотрели финансирование на обустройство "дальневосточных гектаров". Общая сумма - более 300 млн рублей. Прежде всего в этих трех регионах будет создаваться транспортная и энергетическая инфраструктура для этих участков", - сказал он.

Качаев подчеркнул, что также на территории Сахалинской области создают два населенных пункта, на территории Хабаровского края - один населенный пункт на территориях, где расположены дальневосточные гектары. Всего в ДФО определили 70 агломераций, в которые входит от 20-30 до 500 участков.

"По каждому этому скоплению участков регионы сейчас проводят организационные мероприятия с гражданами, выясняют их планы, как они будут использовать эти земельные участки, какая им инфраструктура необходима. Далее корректируется градостроительная документация по тем территориям, где становится понятно, что граждане будут использовать ее, например, для индивидуального жилья", - отметил он.

Федеральная поддержка

Замминистра отметил, что министерство планирует предусматривать поддержку регионам по созданию инфраструктуры для дальневосточных гектаров в государственных и федеральных целевых программах.

"Также мы рассчитываем на совместную работу и самих получателей дальневосточного гектара, на кооперацию, на объединение в кооперативы, в том числе, для создания инфраструктуры. Мы готовы таким кооперативам тоже предложить финансовую и организационную помощь", - добавил он.

О программе

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно через интернет на портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.