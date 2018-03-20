Путин: доля российских компаний на внутреннем рынке микроэлектроники пока невелика

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Объем внутрироссийского рынка микроэлектроники оценивается не менее чем в 120 млрд рублей и в ближайшие десятилетия будет активно расти, однако доля соответствующей гражданской продукции крупных отечественных компаний пока невелика. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию гражданской микроэлектроники.

Он отметил, что собственные разработки и серийное производство продукции микроэлектроники - залог технологической и технической независимости страны, база для инновационного развития экономики и повышения ее конкурентоспособности. Президент обратил внимание, что в этой отрасли в РФ сейчас работают 55 дизайн-центров и действуют несколько промышленных производств, в том числе входящих в госкорпорацию "Ростех".

"Однако доля их гражданской продукции на внутреннем рынке электронной компонентной базы пока, к сожалению, невелика - всего порядка 12%. Между тем, объем внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники весьма и весьма внушителен - по самым скромным оценкам он составляет примерно 120 млрд рублей и, по мнению экспертов, в ближайшие десятилетия будет активно расти, в том числе с учетом цифровизации экономики, развития связи пятого поколения, интернета вещей и робототехники", - сказал Путин. По его словам, для эффективного развития микроэлектроники в РФ "нужна комплексная долгосрочная стратегия" и конкретный план действий. "И, конечно, необходимо проработать вопрос формирования соответствующего национального центра компетенций, который должен будет определять приоритетные технологические направления развития микроэлектроники", - заключил глава государства.

"Очевидно, что в этой отрасли без поддержки государства, без заказов госкомпаний сложно обеспечить стабильную работу предприятий на начальных этапах. Поэтому важно активно развивать механизмы, которые помогут максимально загрузить производственные мощности", - продолжил президент. Путин добавил, что большое значение имеют также международные кооперационные связи: по его словам, сотрудничество с зарубежными партнерами "позволит сократить затраты и время запуска самих производств".

Президент также напомнил, что за пять лет в рамках госпрограммы развития электронной промышленности на решение научных и технологических задач было выделено из бюджета более 62 млрд рублей, еще свыше 35 млрд было привлечено в качестве внебюджетных средств. "Это повысило конкурентоспособность отрасли и позволило увеличить объем выпуска продукции радиоэлектроники в 3,5 раза", - сказал Путин.

Участники совещания

В совещании принимают участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, помощник главы государства Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр финансов Антон Силуанов, глава Ростеха Сергей Чемезов и руководитель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.