В селах Северной Осетии появится около 40 спортивных площадок до 2021 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии построят до 2021 года порядка 40 спортивных площадок в сельских поселениях, сообщил во вторник на заседании кабмина председатель правительства республики Таймураз Тускаев.

"Многофункциональные спортивные площадки в этом году появятся не в районных центрах, а именно в малых селах - Карман-Синдзикау, Красногор, Заманкул. Также физкультурно-оздоровительные комплексы будут построены в Гизели и Владикавказе", - сказал Тускаев.

Объекты строятся по республиканской программе развития физической культуры и спорта, рассчитанной с 2017 по 2020 годы.

В его рамках также в 2019-2020 году планируется ввести в эксплуатацию 34 многофункциональных площадок открытого типа в малых селах республики. "Это очень важный формат пропаганды здорового образа жизни в регионе", - отметил премьер.